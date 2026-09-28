واشنطن تحذّر بغداد.. خرق حظر طيران إيران يهدد المطارات العراقية بالعقوبات

وقال المصدر، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، إن الجانب الأميركي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها.وأضاف أن التحذير وضع الحكومة أمام ضرورة تجنب تعريض المطارات العراقية وقطاع الطيران والجهات العاملة فيه للعقوبات.وفي سياق آخر، تستعد في للاحتفال، الأربعاء المقبل، بما تصفه بـ"يوم السيادة"، بالتزامن مع انسحاب قوات ، وسط مخاوف لدى غالبية الزعامات الكردية من تداعيات هذا الانسحاب على الوضع الأمني في .وقال رئيس حكومة إقليم ، ، في بيان لمكتبه، إن ترك الإقليم مكشوفًا من دون توفير منظومات دفاعية تحميه "أمر يبعث على القلق".