بغداد تدرس كلف تثبيت العقود والأجراء لرفعها إلى وزارة المالية

وقال العطواني للوكالة الرسمية وتابعته : إن "الرسالة التي وصلت من والعاملين في إعداد موازنة عام 2027 تحمل إشارات جيدة بخصوص تضمين تثبيت العقود والأجراء اليوميين في موازنة عام 2027"، مبيناً أن " بادرت بدراسة الكلف ورفعها إلى وزارة المالية لتكون هنالك فرصة جيدة للعاملين في القطاعات المختلفة لتحقيق نوع من الاستقرار الوظيفي للموظفين".وأضاف أن "العمل بالأجر اليومي يخلق نوعاً من الاضطراب والقلق لدى العامل"، مشيراً إلى أن "هذه الأسماء والقوائم سترفع وتقدم الى وزارة المالية، وستكون هناك متابعة مع الجهات المعنية".وأشار العطواني، إلى أن "القوائم ستشمل جميع العاملين حتى في دوائر الماء والمجاري والمؤسسات ذات التمويل الذاتي"، مؤكداً أن "جميع الأسماء سترفع إلى وزارة المالية".