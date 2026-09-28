سفير العراق بإيران: مطار النجف سيفتح أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة

وقال عبد ، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " ، بقيادة ، ، تبذل جهوداً متواصلة لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين الجارين وإيران".وأشار الى انه "لم يصدر أي قرار عن الحكومة بإيقاف الرحلات مع ، وإنما امتنعت شركات الأجنبية عن تقديم خدماتها خشية العقوبات الأمريكية"، مشيراً الى ان " الأشرف سيفتح أبوابه أمام الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة".