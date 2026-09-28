الخطابي: كربلاء الأولى على المحافظات في نقل ملكية أراضي مبادرة المليون قطعة

وذكر بيان للمحافظ، أن " أكملت المتطلبات القانونية والفنية والإدارية الخاصة بالمشروع، وأصبحت مستعدة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى إتمام التعاقد مع الشركة التي ستتولى تنفيذ المشروع".وأكد الخطابي، أن "المحافظة تواصل العمل لتوفير الأراضي المخدومة للمواطنين المستحقين، بما يسهم في دعم الاستقرار السكني وتوسيع فرص الحصول على قطعة أرض سكنية".