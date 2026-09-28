وزارة الاتصالات تعيد حجب لعبة (روبلوكس - Roblox)

وقال سند في بيان ورد لـ ، انه "تقرر إعادة حجب لعبة (روبلوكس - Roblox) اعتباراً من مساء يوم السبت الموافق 3/10/2026".وأضاف ان "ذلك جاء نظراً لانتهاء المهلة التي منحناها لرفع الحجب عن اللعبة خلال فترة العطلة الصيفية، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لقرار قاضي القاضي بحجب اللعبة بسبب المتطلبات الفنية الواجب التزام شركة اللعبة بها".