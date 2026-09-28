وزارة الاتصالات تعيد حجب لعبة (روبلوكس - Roblox)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ابرزها دعم استثناء مطار النجف من قرار الخزانة وحصر السلاح.. تفاصيل اجتماع الرئاسات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577397-639262072897056535.webp
وزارة الاتصالات تعيد حجب لعبة (روبلوكس - Roblox)
محليات
2026-09-28 | 11:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
134 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اعلن وزير الاتصالات
مصطفى سند
، اليوم الاثنين، عن إعادة حجب لعبة (روبلوكس - Roblox).
وقال سند في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تقرر إعادة حجب لعبة (روبلوكس - Roblox) اعتباراً من مساء يوم السبت الموافق 3/10/2026".
وأضاف ان "ذلك جاء نظراً لانتهاء المهلة التي منحناها لرفع الحجب عن اللعبة خلال فترة العطلة الصيفية، وبمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وتنفيذاً لقرار قاضي
محكمة تحقيق الكرخ الثانية
القاضي بحجب اللعبة بسبب المتطلبات الفنية الواجب التزام شركة اللعبة بها".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
بعد أقل من عام على حجبها.. العراق يرفع الحظر عن لعبة "روبلوكس"
11:32 | 2026-07-12
وزير مصري يثير الجدل والغضب بسبب لعبة الامس مع الأرجنتين
11:20 | 2026-07-08
طهران: قرار الطاقة الذرية لعبة سياسية وسنرد بحسم على القرار
18:05 | 2026-09-09
ماذا لو أصبحت لعبة الفيديو جزءًا من علاج طفلك؟
04:59 | 2026-09-02
حجب
لعبة
محكمة تحقيق الكرخ الثانية
وزارة الاتصالات
السومرية نيوز
الكرخ الثانية
محكمة تحقيق
سومرية نيوز
مصطفى سند
السومرية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تنويه من هيئة الحج بشأن إعلان نتائج القرعة الإلكترونية
محليات
53.85%
02:32 | 2026-09-27
تنويه من هيئة الحج بشأن إعلان نتائج القرعة الإلكترونية
02:32 | 2026-09-27
السومرية تنشر رابط نتائج القرعة الإلكترونية للحج
محليات
33.46%
05:57 | 2026-09-27
السومرية تنشر رابط نتائج القرعة الإلكترونية للحج
05:57 | 2026-09-27
اليكم أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية
محليات
7.89%
10:49 | 2026-09-27
اليكم أسماء الفائزين بقرعة الحج الالكترونية
10:49 | 2026-09-27
التربية تحدد موعدًا جديدًا لانطلاق العام الدراسي
محليات
4.79%
07:01 | 2026-09-27
التربية تحدد موعدًا جديدًا لانطلاق العام الدراسي
07:01 | 2026-09-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-27
Live Talk
برمودا الشباب.. جدل اجتماعي يتجدد - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-27
Live Talk
برمودا الشباب.. جدل اجتماعي يتجدد - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-27
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
ناس وناس
بغداد سوق الهرج - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
عشرين
حكومة الاطار تغلق المطار وتمنع هبوط الجار! - عشرين م٥ - الحلقة ٦٩ | الموسم 5
14:30 | 2026-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-27
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٧ آيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-27
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 27-09-2026 | 2026
12:30 | 2026-09-27
Live Talk
برمودا الشباب.. جدل اجتماعي يتجدد - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-27
Live Talk
برمودا الشباب.. جدل اجتماعي يتجدد - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢١ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-27
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
مايك السومرية
الفنانة غصون باسل وصانع المحتوى علاء كاظم - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٥ | season 2
15:30 | 2026-09-23
اخترنا لك
محافظة بغداد توضح بشأن الكلف المالية للأجراء اليوميين والعقود ضمن الموازنة
12:58 | 2026-09-28
مصدر في مطار النجف: لا توجيه رسمي بشأن السماح بهبوط طائرات الشركات الإيرانية
12:21 | 2026-09-28
الزيدي يؤكد للسفير البريطاني ضرورة حل أزمات المنطقة عبر القنوات الدبلوماسية
12:15 | 2026-09-28
التعليم تحدد موعد افتتاح الدكتوراه الطبية.. اليكم آلية التقديم
11:32 | 2026-09-28
السومرية تنشر تعليمات تخفيض الأجور الدراسية لهذه الفئة
11:30 | 2026-09-28
في العراق.. تراجع معدلات الخصوبة
10:58 | 2026-09-28
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.