الزيدي يؤكد للسفير البريطاني ضرورة حل أزمات المنطقة عبر القنوات الدبلوماسية

وذكر بيان لمكتب ، ان "اللقاء شهد بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتدعيمها في المجالات كافة، لاسيما في ظل انتقال العلاقة بين وشركائه في ، من الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية".وأكد رئيس "حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل على حل أزماتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية، بما يضمن ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية المستدامة".