التعليم تحدد موعد افتتاح الدكتوراه الطبية.. اليكم آلية التقديم

وقال وكيل الوزارة ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "هناك تشريعاً لمنح شهادة (MD)، صدر عام 1999 لكنه لم يطبق، رغم أنها شهادة مهمة جداً، وخصوصاً لأساتذة كليات الطب".وأضاف، أن "الوزارة أنجزت جميع الإجراءات المطلوبة لتطبيق القانون المذكور أعلاه"، مؤكداً، أن " في وعدد من الجامعات ستشهد فتح التقديم على الطبية بداية العام الدراسي المقبل".وأوضح ضهد، أن "حملة شهادة البورد من الأساتذة وخريجي كليات الطب بإمكانهم التقديم على الدكتوراه الطبية، من دون شروط التفرغ، حيث ستكون الدكتوراه بحثية فقط، وستغطي جانباً بحثياً مهماً جداً، وستحدث نقلة نوعية في مجال البحث العلمي في التخصصات الطبية".وذكر، أن "التعليم الطبي في يركز على الجانب السريري، وهذا عنصر قوة، سواء على مستوى البكالوريوس أو البورد، ولهذا السبب يمتلك العراق أطباء متميزين، لكن الجانب البحثي مهم أيضاً".