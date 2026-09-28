محافظة بغداد توضح بشأن الكلف المالية للأجراء اليوميين والعقود ضمن الموازنة

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، أن "ملف الأجراء اليوميين والعقود يحظى باهتمام ومتابعة مستمرة"، مؤكدةً "رفع الكلف المالية الخاصة بهم إلى ، في ضوء المؤشرات الإيجابية بشأن إمكانية تأمين مستحقاتهم ضمن موازنة عام 2027".وبيّنت المحافظة أن "الإجراءات تشمل العاملين في مختلف القطاعات، بما فيها دوائر الماء والمجاري ودوائر التمويل الذاتي، بهدف ضمان حقوقهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، والحد من حالة القلق المرتبطة بالعمل بنظام الأجر اليومي أو العقد".وأكدت "استمرار متابعتها لهذا الملف مع وزارة المالية والجهات المعنية بإعداد الموازنة، سعياً إلى إنصاف العاملين وتأمين حقوقهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم".