عروس عراقية ترقص مع والدها المتوفى.. ما حقيقة ذلك؟

وتفاعل كثيرون مع الحدث الاستثنائي، قبل أن يتضح أنه مولد بالذكاء الاصطناعي وأن بطليه، "الأب والابنة"، ما هما إلا شخصيات افتراضية تم صنع ملامحهما ببراعة لافتة.وزاد من حجم التفاعل أن الفيديو تضمن العديد من المشاهد العاطفية المؤثرة التي بدت كأنها "كواليس موقف إنساني غير مسبوق".وما زاد من قوة التفاعل، ما تردد مؤخرًا بقوة عن شريحة "نيورالينك" التي أعلن عنها الملياردير الأمريكي ، حيث سيتم زرعها في جسم المكفوف فيستعيد بصره والمشلول فيستعيد قدرته على المشي، إلا أن الشائعات ربطتها بإحياء الموتى من خلال الاشتغال على كهرباء مخ المتوفى.وبحسب المعلقين، أظهرت هذه الواقعة كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تلامس أكثر المشاعر الإنسانية حساسية، مؤكدين على ضرورة التعامل بحذر مع المحتوى الرقمي المتداول، والتمييز بين الطفرات الطبية وبين خيالات .