الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية

– محلي

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن ‏الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها إلى مطارات من ، بجهود مباشرة من .



وقال المصدر لـ ، ان " استأنفت رحلاتها إلى مطارات من وبالعكس".

وأضاف ان "الحظر على استقبال طائرات الشركات الإيرانية في المطارات العراقية ومنها مطار مازال ساريا"، مشيرا الى انه "لم يصدر أي توجيه بشأنه".

الى ذلك، أفاد مصدر آخر، إنه "بجهود مباشرة من ، الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية".