انتحار شاب داخل منزله جنوب شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بانتحار شاب داخل منزله جنوب شرقي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انتحار شاب باسلوب شنق نفسه داخل منزله ضمن ناحية النهروان وحسب ادعاء ذويه انه يعاني من حالة نفسية".

وأضاف المصدر أن "خبير الادلة وجه بفتح تحقيق لشكوكه بالحادثة".