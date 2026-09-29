الشتاء يقبل سريعا.. امطار لأربعة أيام متتالية والحرارة مستمرة بالانخفاض

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، أن "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم يتحول الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة شمال ، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية بينما تنخفض قليلاً في "، مبينة ان "يوم الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في بعض اقسام المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".وأضافت أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض في جميع مناطق "، موضحة أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية والاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في عموم البلاد".