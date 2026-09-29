التحقيق في حريق اندلع بمنزل سكني بالبصرة عثر بداخله على جثتين

وقال المصدر لـ ، ان "حريقا اندلع في سكنية بأحد المنازل في منطقة الجنينة ، حيث تم مشاهدة النيران من قبل جارهم الذي بادر واتصل على 911، حيث وصلت فرق الدفاع المدني خلال 4 دقائق واخمدت النيران".وأضاف انه "تم العثور على جثتين داخل غرفة المنام في المنزل، مع تضرر عجلة مدنية داخل الدار"، موضحا ان "الادلة الجنائية والجهات التحقيقية باشرت بإنجاز الاجراءات القانونية للتعرف على ملابسات واسباب الحادث".