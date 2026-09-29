العمل تعلن تحديث بيانات أكثر من مليوني بطاقة موحدة للاسر المستفيدة

وقال رئيس الهيئة ، في بيان ورد لـ ، إن "الهيئة استكملت الربط الشبكي البيني بين قاعدة بيانات الحماية الاجتماعية وقاعدة بيانات في ، لأكثر من مليوني أسرة مستفيدة من الحماية الاجتماعية".وأوضح أن "هذا الإجراء سيتيح التحقق من بيانات الأسر المستفيدة إلكترونياً ومباشرةً، من دون الحاجة إلى المخاطبات الورقية والإجراءات التقليدية السابقة".وأكد أن "إنهاء المخاطبات الورقية واعتماد الربط الشبكي الإلكتروني في تدقيق وتبادل البيانات سيكون اعتبارا من تاريخ اليوم 29-9-2026، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتسريع إنجاز معاملات المواطنين وتقليل الإجراءات الإدارية".واشار الى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وربط قواعد بياناتها مع المؤسسات الحكومية، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة للأسر المستفيدة ويرسخ الانتقال من الإجراءات الورقية إلى الرقمية".