لجنة نيابية: قرعة الحج أولية وتخضع للتدقيق

وقالت عضو اللجنة نهال الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن “الأسماء التي ظهرت ضمن قرعة ، تمثل نتائج أولية وقد تطرأ عليها تغييرات لاحقة وفق الإجراءات والتدقيقات المعتمدة”.وأضافت الشمري، أن “القرعة من الناحية الفنية جرت بصورة ممتازة، وشهدت اختيار نسبة كبيرة من كبار السنِّ وصلت إلى نحو 70 بالمئة”، مبينة أن “عدم ظهور أسماء بعض المتقدمين لا يعني وجود خلل في آلية القرعة”.وأوضحت، أن “أعداد المتقدمين كبيرة جداً، في حين أن حصة من الحجاج محدودة خلال موسم الحج الواحد، وبالتالي من الطبيعي ألا تظهر أسماء جميع المتقدمين”، مشيرة إلى أن “عدم فوز بعض المتقدمين بالقرعة قد يدفعهم إلى الاعتراض أو التشكيك بنتائجها، إلا أن محدودية الحصة مقارنة بأعداد المتقدمين تفسر عدم شمول الجميع".وردَّ للحج والعمرة، ، على التساؤلات التي طرحها العديد ممن لم تظهر أسماؤهم في قرعة الحج، موضحاً أن "محدودية الحصة هي السبب".وقال الكناني للصحيفة الرسمية وتابعته نيوز،: إن "محدودية حصة العراق من الحجاج مقارنة بإعداد المتقدمين جعلت عملية الاختيار مسؤولية كبيرة، وكانت القرعة الوسيلة الأكثر لمنح الفرصة للجميع وفق الحصة المقررة لكل محافظة ‏هذا العام"، لافتاً إلى أن "القرعة كانت لكبار السنِّ فقط، إذ لم يسمح لمن هم دون سنِّ 45 سنة التقديم إلى القرعة مطلقاً، إذ شملت الذين أعمارهم 45 سنة فأعلى".وأضاف أن "برنامج القرعة كان شفافاً ‏وقد صمم من قبل جهات حكومية كمجلس الخدمة الاتحادي الذي اعتمد برمجيات وخوارزميات معتمدة عالمياً ودقق من قبل للأمن السبراني التابع لمكتب الذي قام بفحص هذا البرنامج وإخضاعه إلى إجراءات عملية معقدة للتأكد من سلامته، كذلك منح هذا البرنامج شهادة من قبل وشهادة اعتماد من ، إلى جانب أن هذه القرعة أجريت بإشراف مباشرمن قبل الأعلى".