قريباً.. المرور تتسلم 80 راداراً جديداً

وقال مدير المرور العام، الفريق عدي سمير للصحيفة الرسمية وتابعته ، أن "الرادارات الجديدة سيجري توزيعها بواقع 40 في المحافظات ومثلها في ، إذ تعمل بزاوية 360 درجة، وجميعها محمولة على الدوريات"، منوهاً بأن "كل محافظة باتت تمتلك خمسة رادارات محمولة عن طريق الدوريات، وزعت وفقاً لأطوال شوارعها وطرقها الخارجية".وذكر أن "المديرية سبق أن استوردت مجموعة رادارات وكاميرات تعمل بتقنيات ، وتم التوسع بنصبها في بغداد والمحافظات خلال المدة الماضية"، مشيراً إلى أن "نظام المرور الذكي في بغداد يضم 139 نقطة للكاميرات، موزعة بين التقاطعات والساحات، إلى جانب 60 نقطة رادار".وأفصح سمير عن نظام تحديد السرعات على الطرق الخارجية والسريعة، سيتم تعميمه بين جميع مستخدمي نظام المرور الذكي الذي وصلت المديرية إلى المرحلة الأخيرة لعملية فحصه قبل الشروع بتطبيقه خلال المرحلة المقبلة.وتابع أن "السرعات ستكون متفاوتة بحسب نوع الطرق وطبيعة استخدامها سواء كانت سريعة أو خارجية أو داخلية"، منوهاً بأن "نظام المرور الذكي سيمكن المواطن في حال تطبيقه من إكمال معاملاته من خلال الهاتف النقال، وبالتالي سيسهم بتقليل مراجعة المواطنين لمواقع المديرية".وأفاد بأن "المديرية كانت قد افتتحت مؤخراً مواقع جديدة لإنجاز المعاملات المرورية في بعض الأقضية بالمحافظات لتقليل توجه المواطنين نحو مراكز المدن، الأمر الذي سيسهم في تقليل الزحامات الناتجة عن مراجعتهم للمواقع المركزية".