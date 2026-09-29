النزاهة: السجن سبع سنوات لعضو مجلس النواب (محمد فرمان شاهر)

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بسجن عضو مجلس النوَّاب (محمد فرمان شاهر سلمان الجبوري)، لمُدَّة (7) سنوات، استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل، فضلاً عن إلزامه بردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (11,795,949,238) دينارٍ و(1,729,300) دولارٍ، مع فرض غرامةٍ ماليَّةٍ، تعادل قيمة الكسب غير المشروع، وفقاً لأحكام المادة (19/رابعاً) من قانون الهيئة، بما بلغ مجموعه (28,157,250,476) دينار".وأضافت ان "المحكمة أصدرت قرار حكمٍ آخر على المُدان يقضي بحبسه حبساً شديداً لمُدَّة ثلاثة سنوت عن جريمة الإخفاء، مع تطبيق العقوبة الأشد"، موضحة انها "قرَّرت تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ لهيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة".