وزارة النقل تصدر توضيحاً بشأن الرحلات إلى ايران

وذكر بيان للوزارة، انه "في إطار الحرص الحكومي المستمر على تعزيز التواصل الثنائي وتأمين خطوط النقل الجوي، وبجهود حثيثة وتوجيه مباشر من رئيس ، علي فالح ، ومتابعة ميدانية دقيقة من وزير النقل، وهب الحسني؛ توصلت الجهود عن نجاح المساعي في استحصال الاستثناء الخاص للخطوط الجوية العراقية لتسيير رحلاتها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأضاف "تعمل ملاكات بوتيرة متسارعة على تهيئة الطائرات واستكمال المتطلبات المتعلقة بتنظيم الرحلات، تمهيداً لإطلاق رحلات من وإلى الجمهورية الإسلامية خلال شهر تشرين الأول المقبل، على أن تكون الانطلاقة من بعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة".وتابع البيان انه "يأتي هذا التحرك عقب توقف شركات الطيران الإيرانية عن تسيير رحلاتها إلى منذ 23 أيلول، فيما كانت الخطوط الجوية العراقية قد أوقفت رحلاتها إلى الجمهورية الإسلامية منذ مطلع آذار الماضي، كإجراء احترازي اتُخذ حينها على خلفية التصعيد العسكري، حفاظاً على سلامة الرحلات والمسافرين".وأكدت الشركة أن "استئناف الرحلات سيكون بعد إتمام المتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة، وبما يضمن تشغيلها وفق الضوابط المعتمدة".