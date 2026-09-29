السومرية تنشر أسماء الفائزين بالحج في كردستان لعامي 2027 و2028

وقال للحج والعمرة في ، وريا باليساني في مؤتمر صحفي، إن "القرعة أسفرت عن اختيار 5,120 شخصاً لأداء مناسك عام 2027، و5,120 شخصاً لعام 2028".وأوضح أن "إجمالي عدد المسجلين في القرعة لهذا العام بلغ 120,142 شخصاً"، مبيناً أن "116,693 منهم من المواطنين، و602 من رجال الدين، و255 من ممثلي الشركات وقادة القوافل، و243 طبيباً، فضلاً عن 2,340 من ذوي الشهداء".20272028