التعليم العالي تبحث آلية القبول في الجامعات والكليات الأهلية

وذكر بيان للوزارة، انه "ترأس الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي بحضور البعثات والعلاقات الثقافية ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية ومديري أقسام التسجيل فيها".واستعرض الاجتماع "إجراءات المعتمدة والجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالتقديم والتسجيل، فضلا عن متطلبات عمل الجامعات والكليات الأهلية في ضوء الضوابط والتعليمات الوزارية النافذة".وتخلل الاجتماع "طرح عدد من الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بإجراءات القبول وآليات تنفيذها وجرى توضيحها والإجابة عن الجوانب الفنية والتنظيمية ذات الصلة بما يضمن وضوح السياقات المعتمدة وتوحيد إجراءات العمل بين المؤسسات التعليمية الأهلية".