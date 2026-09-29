التعليم تعلن إطلاق قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

وذكرت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة، وفق بيان ورد لـ ، أن "التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقناة يشمل الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية (الدور الأول) للسنة الدراسية 2026/2025 للقبول في الجامعات الحكومية كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية (الدراسة الصباحية) على وفق التخصص المناظر أو القريب".وبينت انه "يستمر التقديم عبر تطبيق (منصة قدم) او بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة إلى غاية يوم الخميس الموافق 2026/10/8".