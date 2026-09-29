هيئة الإعلام والاتصالات تمنع ظهور عماد المسافر إعلامياً لمدة 15 يوماً

وجاء في كتاب للهيئة، انه "استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة الإعلام والاتصالات بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، وبنـاء على تقرير الرصد في دائـرة التنظيم الإعلامي المختصة لدى هذه الهيئة، المتعلق بتصريحات (عماد المسافر) في برنامج (حق عام) عبر منصة (365 iq) بتاريخ 2026/9/26، والتي عدت مخالفة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة تحديدا في المادة الآتية: (الباب الثاني المادة ٤): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات".وأضاف: "إضافة إلى مخالفة إعمام هذه الهيأة رقم (55) بالعدد (6727) في 2026/6/8، تحديدا الفقرة (5) منه التي أكدت على أهمية التزام المتحدثين بالآداب العامة للحوار والابتعاد عن أي شكل من أشكال التجاوز اللفظي والإساءة الشخصية. وعليه تقرر منع ظهور السيد في جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية العاملة في لمدة (15) يوما من تاريخ صدور اعمامنا هذا، وتتحمل الجهات المخالفة التبعات القانونية كافة في حال استضافته".