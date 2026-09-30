أمطار وحرارة منخفضة.. الاحد يعيد امجاد الصيف

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، إن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في أماكن متفرقة من المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".وأضافت أن "يوم الجمعة سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية و غائماً جزئياً في مع زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في و فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة الشدة في بعض الأماكن الغربية من المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة الى أن "طقس يوم السبت سيكون غائماً جزئياً الى غائم في عموم البلاد مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في الأجزاء الشرقية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم".وذكرت أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في المنطقتين الشمالية والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم عن اليوم السابق".