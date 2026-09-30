ضبط حاويتين معديتين للتهريب في منفذ ميناء ام قصر الشمالي

وقال الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استناداً للمعلومات الواردة من مصادرنا وبالتعاون مع الدوائر الساندة، مديرية منفذ ميناء تتمكن من ضبط حاويتين حجم 40 قدم حاوية تحتوي على مشروب طاقة (ريدبول) ممنوع من الاستيراد وحلويات (كاكاو كندر) منتهي الصلاحية، وحاوية تحتوي على مواد منزلية مستعملة (باله) متجاوزة المدة القانونية".واضاف انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واحالتها الى مركز شرطة جمرك لعرضها امام انظار المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه".