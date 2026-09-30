التربية توجه بتسهيل إجراءات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، أن "الوزارة وعبر العام والأهلي والأجنبي، للتربية في والمحافظات كافة، وجهت بتسهيل حركة ومعاملات الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، استنادا إلى توجيهات بشأن حقوق الإنسان".وأضاف أن " الشامل والدمج التربوي شدد على استحداث مسارات ومنافذ خاصة وواضحة لهم، ووضع العلامات الدالة عليها، ومنحهم الأولوية في إنجاز المعاملات، مع إعفائهم من الانتظار ضمن الطوابير العامة".وشددت الوزارة، وفقا للبيان "على تطبيق التشريعات والتعاميم النافذة، وضمان سهولة الوصول إلى الخدمات، والمساواة وعدم التمييز، وصون كرامة الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة".