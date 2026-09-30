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وثائق تكشف تحركًا حكوميًا بشأن العقوبات الأميركية على الطيران الإيراني
محليات
2026-09-30 | 04:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
457 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
كشفت وثائق رسمية عن تحرك حكومي بشأن العقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، بعد مخاطبات بين
مكتب رئيس
مجلس الوزراء
وسلطة
الطيران المدني
بشأن تداعيات القرار وإجراءات التعامل معه.
وتُظهر إحدى الوثائق، الصادرة عن
مكتب رئيس
مجلس الوزراء
بتاريخ 24 أيلول 2026، توجيهًا إلى
وزارة النقل
بشأن كتاب
سلطة الطيران المدني
المتعلق بـ"عقوبات الخزانة الأميركية على شركات الطيران الإيرانية"، مع طلب الاطلاع على ما ورد فيه واتخاذ ما يلزم.
وبحسب كتاب سلطة
الطيران المدني
الموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، فإن
الولايات المتحدة
أعلنت في 9 أيلول 2026 تطبيق إجراءات عقابية اقتصادية على شركات وطيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتضمن عقوبات على أي شركة أو فرد أجنبي يمكن أن يقدم دعمًا أو خدمات تتعلق بنقل الطائرات أو
خدمات الشحن
أو دعم وكلاء المبيعات العاملين مع شركات الطيران الإيرانية.
وأشارت الوثيقة إلى عقد اجتماع في مقر
سلطة الطيران
المدني، يوم 17 أيلول 2026، بحضور ممثل عن الخزانة الأميركية وممثل عن الحكومة الأميركية في قطاع النقل الجوي، جرى خلاله بحث الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات العراقية بشأن العقوبات الأميركية.
وذكرت سلطة الطيران المدني أن تشغيل شركات الطيران الإيرانية يخضع لاتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية منظمة للتعامل بين حكومتي البلدين، مبينة أن إيقاف التعامل معها من الجانب العراقي، من دون تنسيق حكومي مسبق، قد يعرّض قطاع الطيران المدني إلى عواقب تتعلق بمنظمة
الطيران المدني الدولي
"ICAO" والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطيران.
وبحسب الوثيقة، أوضح الجانب الأميركي أن الحكومة الأميركية تتطلع إلى اتخاذ موقف إيجابي من جانب السلطات العراقية لدعم قرار الخزانة الأميركية، من خلال إيقاف الموافقات الممنوحة للشركات الإيرانية المدرجة على قائمة العقوبات، والمتعلقة باستخدام المجال الجوي العراقي أو الهبوط في المطارات العراقية.
وطلبت سلطة الطيران المدني من مكتب رئيس مجلس الوزراء الاطلاع على مضمون الموضوع وعرضه على أنظار رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بشأنه.
وتأتي هذه المخاطبات في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، وما يرتبط بها من تداعيات محتملة على
حركة الطيران
والخدمات المقدمة للشركات المشمولة بالعقوبات في المطارات العراقية.
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