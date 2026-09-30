وثائق تكشف تحركًا حكوميًا بشأن العقوبات الأميركية على الطيران الإيراني

وتُظهر إحدى الوثائق، الصادرة عن بتاريخ 24 أيلول 2026، توجيهًا إلى بشأن كتاب المتعلق بـ"عقوبات الخزانة الأميركية على شركات الطيران الإيرانية"، مع طلب الاطلاع على ما ورد فيه واتخاذ ما يلزم.وبحسب كتاب سلطة الموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، فإن أعلنت في 9 أيلول 2026 تطبيق إجراءات عقابية اقتصادية على شركات وطيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتضمن عقوبات على أي شركة أو فرد أجنبي يمكن أن يقدم دعمًا أو خدمات تتعلق بنقل الطائرات أو أو دعم وكلاء المبيعات العاملين مع شركات الطيران الإيرانية.وأشارت الوثيقة إلى عقد اجتماع في مقر المدني، يوم 17 أيلول 2026، بحضور ممثل عن الخزانة الأميركية وممثل عن الحكومة الأميركية في قطاع النقل الجوي، جرى خلاله بحث الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات العراقية بشأن العقوبات الأميركية.وذكرت سلطة الطيران المدني أن تشغيل شركات الطيران الإيرانية يخضع لاتفاقيات ومذكرات تفاهم دولية منظمة للتعامل بين حكومتي البلدين، مبينة أن إيقاف التعامل معها من الجانب العراقي، من دون تنسيق حكومي مسبق، قد يعرّض قطاع الطيران المدني إلى عواقب تتعلق بمنظمة "ICAO" والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الطيران.وبحسب الوثيقة، أوضح الجانب الأميركي أن الحكومة الأميركية تتطلع إلى اتخاذ موقف إيجابي من جانب السلطات العراقية لدعم قرار الخزانة الأميركية، من خلال إيقاف الموافقات الممنوحة للشركات الإيرانية المدرجة على قائمة العقوبات، والمتعلقة باستخدام المجال الجوي العراقي أو الهبوط في المطارات العراقية.وطلبت سلطة الطيران المدني من مكتب رئيس مجلس الوزراء الاطلاع على مضمون الموضوع وعرضه على أنظار رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بشأنه.وتأتي هذه المخاطبات في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على شركات الطيران الإيرانية، وما يرتبط بها من تداعيات محتملة على والخدمات المقدمة للشركات المشمولة بالعقوبات في المطارات العراقية.