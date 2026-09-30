وزير العدل: يوم السيادة محطة لاستذكار تضحيات أبناء العراق

وقال شواني في بيان، إن يوم السيادة يمثل محطة وطنية مهمة في مسيرة ، لاستذكار ما قدمه أبناء من تضحيات في سبيل حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، فضلًا عن جهود مؤسسات الدولة لترسيخ حضور العراق كاملة السيادة وقادرة على حماية مصالح شعبها وصون قرارها الوطني.وأضاف أن السيادة لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تشمل حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة، وبناء مؤسسات دستورية فاعلة قادرة على أداء مسؤولياتها في خدمة المواطن وصيانة مكتسباته.وأكد أن وزارة العدل تعمل على ترسيخ سيادة الدولة من خلال تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، ومواصلة تطوير المؤسسات العدلية وحماية الحقوق وتقديم الخدمات القانونية والعدلية للمواطنين، بما يسهم في بناء دولة المؤسسات وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.وتمنى وزير العدل أن يحفظ الله العراق وشعبه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.