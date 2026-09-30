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وزير العدل: يوم السيادة محطة لاستذكار تضحيات أبناء العراق
محليات
2026-09-30 | 04:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
49 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
هنّأ وزير العدل،
خالد شواني
، أبناء الشعب العراقي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها، بمناسبة يوم السيادة الوطني العراقي، مؤكدًا أن المناسبة تستحضر معاني استقلال القرار الوطني واحترام الدستور والقانون وترسيخ سلطة الدولة ومؤسساتها.
وقال شواني في بيان، إن يوم السيادة يمثل محطة وطنية مهمة في مسيرة
الدولة العراقية
، لاستذكار ما قدمه أبناء
العراق
من تضحيات في سبيل حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، فضلًا عن جهود مؤسسات الدولة لترسيخ حضور العراق
دولة مستقلة
كاملة السيادة وقادرة على حماية مصالح شعبها وصون قرارها الوطني.
وأضاف أن السيادة لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما تشمل حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة، وبناء مؤسسات دستورية فاعلة قادرة على أداء مسؤولياتها في خدمة المواطن وصيانة مكتسباته.
وأكد أن وزارة العدل تعمل على ترسيخ سيادة الدولة من خلال تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، ومواصلة تطوير المؤسسات العدلية وحماية الحقوق وتقديم الخدمات القانونية والعدلية للمواطنين، بما يسهم في بناء دولة المؤسسات وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
وتمنى وزير العدل أن يحفظ الله العراق وشعبه، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.
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