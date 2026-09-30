شركة توزيع المنتجات النفطية توقف مؤقتاً رابط "ستيكر البنزين"

وقالت الشركة في توضيح، إن إيقاف العمل بالرابط جاء بشكل مؤقت لحين معالجة الإشكالات الفنية التي تواجه عملية إدخال البيانات.وأضافت أنها ستعيد العمل بالرابط الإلكتروني بعد معالجة تلك الإشكالات، وفي وقت لاحق، داعية إلى متابعة التحديثات التي ستصدر عنها بهذا الشأن.