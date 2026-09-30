الحسيني: المقاومة الإسلامية غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق لتسليم السلاح

وقال في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، إن "المقاومة الإسلامية غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق قد تحدث عنه أو يتحدث عنه أي طرف حكومي أو سياسي"، مؤكداً أن "سلاح المقاومة سيبقى أمانة بأيدي ، وأن بوصلته ستظل موجهة ضد أي عدو يستهدف وشعبه".واستذكر الحسيني مراحل مواجهة القوات الأميركية، معتبراً أن انسحابها عام 2011 مثّل، بحسب وصفه، "الانتصار الأول للعراق"، مشيراً إلى أن فصائل المقاومة واجهت لاحقاً تنظيم ، الذي قال إنه كان يهدد العاصمة .وأضاف أن القوات الأميركية عادت إلى العراق تحت عنوان محاربة الإرهاب، مؤكداً أن المقاومة عملت على تطوير قدراتها وأسلحتها لمواجهة ما وصفه بـ"الاحتلال الأميركي الثاني".كما اتهم الحسيني القوات الأميركية باستهداف مواقع خلال ما وصفه بـ"حرب إسناد والعدوان على "، مؤكداً استمرار موقف المقاومة الرافض لأي وجود عسكري يستهدف العراق وسيادته.