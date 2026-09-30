هيئة الاعلام والاتصالات تحدد شرطين لإعادة تشغيل شركة كورك

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان " التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل شارك في حفل انطلاق الدورة الخامسة من معرض آيتكس 2026".وأكد أن "مستقبل الدولة يرتكز على توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان والتنمية"، مشيراً إلى "جملة من الملفات التنظيمية والاستثمارية ذات الأولوية في قطاع الاتصالات".وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي أن "الهيئة تعمل على تعزيز المنافسة في سوق الاتصالات لا تقليص عدد المشغلين، وتسعى إلى تهيئة دخول مشغل وطني جديد، واستكمال إجراءات رخصة بعد حسم المسارات القانونية والقضائية ذات الصلة"، موضحا ان "خدمة ستارلينك باتت تُقدَّم فعلياً في العراق بعد استكمال مسار الترخيص".وأكد أن "الهيئة تعمل على تهيئة المتطلبات التنظيمية والفنية لتقنية الجيل الخامس وفق احتياجات العراق، لتمكين المدن الذكية وإنترنت الأشياء والتطبيقات الصناعية والخدمية"، مشددا "على أن ملف الاتصالات من حيث التنظيم والترخيص وإدارة الطيف الترددي ملفٌ اتحادي ذو مرجعية وطنية تشمل وسائر المحافظات، استناداً إلى الدستور والأمر التشريعي رقم 65 المعدّل بالأمر 100".وتابع أن "وحدة التنظيم تقوم على التعاون والتنسيق مع حكومة الإقليم والجهات المحلية"، لافتا الى ان "إعادة شركة إلى العمل مشروطة بأمرين لا ثالث لهما؛ أولهما تقديم براءة ذمة ضريبية من ، وثانيهما تسديد مبلغ 500 مليار دينار عراقي إلى الهيئة بوصفه دفعة تمثل نحو ربع إجمالي المستحقات وبادرةَ حسن نية، على أن تُنظَّم بقية المستحقات ضمن عقد تسوية جديد".ودعا حكومة إقليم ووزارة النقل والمواصلات فيها إلى "الإسهام في حل هذه المسألة"، مؤكداً أن "ملف كورك ملفٌ فني ومالي بالمطلق لا سياسي".ونبه "شركات الاتصالات العاملة في الإقليم دون تراخيص إلى ضرورة المبادرة لتسوية أوضاعها القانونية قبل تراكم المشكلات وتوسع آثارها".