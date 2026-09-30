بالصور.. حملة في بغداد بمناسبة يوم السيادة

وقالت الأمانة في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه ، تم اطلاق فعاليات الاحتفالية بمناسبة يوم السيادة الوطني عبر آلياتها وكوادرها الخدمية، من خلال حملات الغسل والتنظيف ورفع الأعلام العراقية وشعار يوم السيادة، تعبيراً عن الاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية".وأضافت ان "ذلك يعكس حضور أمانة وملاكاتها في المناسبات الوطنية وتعزيز المشهد الاحتفالي في العاصمة".