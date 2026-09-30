آل ميرزا يتفقد مشاريع المجاري برفقة المحافظ ومستشار رئيس الوزراء في الديوانية

واطلع آل والوفد المرافق له، خلال جولة ميدانية، على آخر مستجدات الأعمال ونسب الإنجاز المتحققة في المشاريع، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بوتيرة متصاعدة، والالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية المحددة، بما يسرّع إنجاز المشاريع ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع موسع في مبنى ، بحضور المحافظ ومستشار ، وعدد من أعضاء ، ومدير عام للمجاري، ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة، ومديري الدوائر الخدمية، ومديري دوائر وممثلي الشركات المنفذة.وناقش الاجتماع أبرز المشاكل والمعوقات التي تعرقل سير الأعمال، وسبل معالجتها بما يضمن دفع وتيرة تنفيذ المشاريع وفق الأهداف والخطط المعتمدة، ويسهم في الارتقاء بالواقع الخدمي والبيئي في محافظة .