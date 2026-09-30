العزم وبدر يؤكدان أهمية اعتماد التفاهم والحوار بمعالجة القضايا الوطنية

وقال إعلام العزم في بيان، "استقبل لتحالف العزم، اليوم الأربعاء، الدكتور ، مسؤول مكتب في ، والسيد أثير ، مدير العلاقات السياسية في المكتب، لبحث عدد من القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك".

وجرى خلال اللقاء وفق البيان "تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات المشهد السياسي، وأهمية استمرار التواصل والتنسيق بين القوى السياسية، بما يدعم الاستقرار ويعزز العمل المؤسسي والحوار بين مختلف الأطراف".



وأكد الجانبان "أهمية مواصلة اللقاءات والتنسيق في الملفات المشتركة، واعتماد التفاهم والحوار في معالجة القضايا الوطنية، بما يخدم المصلحة العامة".