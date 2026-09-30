كتائب حزب الله توجه بإيقاف العمليات العسكرية والأنشطة المتحركة

وجه الأمين العام لكتائب في ، الأربعاء، بإيقاف العمليات العسكرية والأنشطة المتحركة.

وقال في بيان، "ثنائية المقاومة الإسلامية والأجهزة الحكومية أمر حسن ولا داعي للتحسس منها".

وأضاف "نوجه مجاهدينا إلى إيقاف العمليات العسكرية والأنشطة اللوجستية المتحركة"، مردفا "نستثني الطيران المعادي من إيقاف الهجمات حتى اكتمال الدفاعات الحكومية".

وكان القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح أكد، اليوم الأربعاء، أن القرار الأمني والعسكري أصبح وطنياً وخاصاً بصورة كاملة بمؤسسات الدولة الرسمية.