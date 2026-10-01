اعتقال رجل في تكساس بتهمة التخطيط لإطلاق نار جماعي في مبنى الكابيتول

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رئيس الوزراء يحدد 30 حزيران 2027 مهلة نهائية لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اعتقال رجل في تكساس بتهمة التخطيط لإطلاق نار جماعي في مبنى الكابيتول

محليات

2026-10-01 | 01:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اعتقال رجل في تكساس بتهمة التخطيط لإطلاق نار جماعي في مبنى الكابيتول
52 شوهد

السومرية نيوز – دولي
ذكرت مصادر لشبكة "إيه بي سي نيوز" إن رجلا قيد الاحتجاز بعد مزاعم بتخطيطه لتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي في مبنى الكابيتول بولاية تكساس في أوستن.

وبعد تلقي معلومات موثوقة عن فرد يخطط لهجوم عنيف على مبنى الكابيتول مساء الثلاثاء، قالت إدارة السلامة العامة في تكساس إنها ألقت القبض على بيني كالديرا (40 عاما) في مسكنه في كونفيرس بولاية تكساس، على مشارف سان أنطونيو، يوم الأربعاء في حوالي الساعة 3 صباحا.
ووفقا لإشعار أرسلته سكرتيرة مجلس شيوخ تكساس باتسي سباو إلى أعضاء المجلس، كان الهجوم المزعوم مقررا في الأول من تشرين الاول.
ووفقا للإشعار، عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة "سوات" التابعة لإدارة السلامة العامة وجهات أخرى في إنفاذ القانون معا لاعتقال كالديرا، وهو حاليا قيد الاعتقال في سجن مقاطعة بيكسار ووجهت إليه تهمة التهديد الإرهابي الجناية ضد موظف عام.
وقال مسؤول مطلع على التحقيق للشبكة إن الرجل كان يزعم أنه يهدد بتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي في كابيتول تكساس، وكان يجمع الذخيرة ويمتلك أسلحة.
وقال مصدر إن المحققين كانوا يعملون على الحصول على أوامر تفتيش لتحديد ما إذا كان هناك أي متآمرين في المخطط الذي أُحبط.
وقد أبلغ أشخاص يعرفون كالديرا السلطات بأنه كان يزداد غضبا وكان يحتمل أن يكون عنيفا في الآونة الأخيرة.
وقال المسؤول إن كالديرا وزوجته لم يتعاونا مع التحقيق، لكن أفرادا آخرين من العائلة وزملاء عمل تحدثوا مع المحققين، مشيرا إلى أن كالديرا أعرب عن غضبه من حالة البلاد واتجاهها.
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
Play
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
Play
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Play
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
Play
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Play
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
Play
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
Play
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Play
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
Play
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Play
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
Play
بغداد ابو دشير - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٤ | الموسم 9
05:00 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
Play
خيارات تكشف شخصيتك 28-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
Play
زووم - يمنى لو يسرى 28-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-28
علناً
Play
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
Play
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٦ أيلول الى ٢ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-09-24

اخترنا لك
خروج القوات الأميركية من العراق.. فرحة شعبية وأسئلة "ثقيلة" عن اليوم التالي
04:30 | 2026-10-01
خبر سار للمتقاعدين
03:47 | 2026-10-01
السبت استراحة للامطار وتعاود من جديد.. محافظتان تغادران موجة الحرارة الثلاثينية
01:58 | 2026-10-01
النجف.. أصحاب مولدات أهلية يقررون "الإطفاء التام"
17:50 | 2026-09-30
في بغداد.. اعتقال أجنبية بعد قيامها بتصوير "يجلب الشك"
16:48 | 2026-09-30
العزم وبدر يؤكدان أهمية اعتماد التفاهم والحوار بمعالجة القضايا الوطنية
14:25 | 2026-09-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.