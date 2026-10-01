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اعتقال رجل في تكساس بتهمة التخطيط لإطلاق نار جماعي في مبنى الكابيتول
محليات
2026-10-01 | 01:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
52 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكرت مصادر لشبكة "إيه بي سي نيوز" إن رجلا قيد الاحتجاز بعد مزاعم بتخطيطه لتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي في
مبنى الكابيتول
بولاية
تكساس
في أوستن.
وبعد تلقي معلومات موثوقة عن فرد يخطط لهجوم عنيف على
مبنى الكابيتول
مساء الثلاثاء، قالت
إدارة السلامة العامة في تكساس
إنها ألقت القبض على بيني كالديرا (40 عاما) في مسكنه في كونفيرس بولاية
تكساس
، على مشارف سان أنطونيو، يوم الأربعاء في حوالي الساعة 3 صباحا.
ووفقا لإشعار أرسلته سكرتيرة مجلس شيوخ تكساس باتسي سباو إلى أعضاء المجلس، كان الهجوم المزعوم مقررا في الأول من تشرين الاول.
ووفقا للإشعار، عمل
مكتب التحقيقات الفيدرالي
ووحدة "سوات" التابعة لإدارة السلامة العامة وجهات أخرى في إنفاذ القانون معا لاعتقال كالديرا، وهو حاليا قيد الاعتقال في سجن مقاطعة بيكسار ووجهت إليه تهمة التهديد الإرهابي الجناية ضد موظف عام.
وقال مسؤول مطلع على التحقيق للشبكة إن الرجل كان يزعم أنه يهدد بتنفيذ عملية إطلاق نار جماعي في كابيتول تكساس، وكان يجمع الذخيرة ويمتلك أسلحة.
وقال مصدر إن المحققين كانوا يعملون على الحصول على أوامر تفتيش لتحديد ما إذا كان هناك أي متآمرين في المخطط الذي أُحبط.
وقد أبلغ أشخاص يعرفون كالديرا السلطات بأنه كان يزداد غضبا وكان يحتمل أن يكون عنيفا في الآونة الأخيرة.
وقال المسؤول إن كالديرا وزوجته لم يتعاونا مع التحقيق، لكن أفرادا آخرين من العائلة وزملاء عمل تحدثوا مع المحققين، مشيرا إلى أن كالديرا أعرب عن غضبه من حالة البلاد واتجاهها.
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