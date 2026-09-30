النجف.. أصحاب مولدات أهلية يقررون "الإطفاء التام"

أفاد مصدر محلي، بقيام أصحاب مولدات أهلية بـ"الإطفاء التام" في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "في الساعة الثانية عشر ليلا دخلت اغلب مناطق في الإطفاء التام للمولدات الأهلية".

وأضاف المصدر أن "أصحاب المولدات برروا ذلك الى أن الكاز المدعوم من الحكومة لا يكفي للتشغيل عشرة أيام".