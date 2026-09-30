في بغداد.. اعتقال أجنبية بعد قيامها بتصوير "يجلب الشك"

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باعتقال أجنبية بعد قيامها بتصوير يجلب الشك .​

وقال المصدر في حديث لـ ، "امرأة أجنبية كانت تصور في وضع يجلب الشك وتم اخذها الى احد المواقع الامنية لاغراض التحقيق".

وأضاف المصدر أن "الاجنبية كانت تصور في ".