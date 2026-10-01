خبر سار للمتقاعدين

وقال معاون رئيس الهيئة حسام في بيان ورد لـ ، انه "بتوجيه من وزير المالية، باشرت كوادرنا الوظيفية بالدوام خلال يوم السيادة الوطني".وأضاف انه "تم استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول / 2026، وبالتنسيق مع ، وإرسال البيانات إلى المصارف بغية استكمال إجراءات الصرف".