خروج القوات الأميركية من العراق.. فرحة شعبية وأسئلة "ثقيلة" عن اليوم التالي

وذكرت الصحيفة أن انسحاب آخر القوات الأميركية، والذي يتم بشكل أساسي من قاعدة جوية في أربيل بإقليم ، ينهي أكبر حرب خاضتها خلال هذا القرن، مشيرة إلى أن الحرب تسببت بدمار وفوضى واسعة في ، فيما لا تزال البلاد تواجه آثارها.وأشارت إلى أن قوات عراقية خرجت في قوافل عبر شوارع ومدينة احتفالاً بانسحاب القوات الأميركية، فيما نقلت عن أحد سكان بغداد، أحمد صلاح، قوله إن الانسحاب "يملأ قلوبنا فرحاً"، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتولى الحكومة مسؤولية حماية البلاد، وأن تسلم الفصائل المسلحة أسلحتها.وبحسب الصحيفة، تمت الموافقة على الانسحاب عام 2024 خلال الأميركي السابق ، فيما تنفذه إدارة ، بالتزامن مع الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.وتعود المشاركة العسكرية الأميركية في العراق إلى عام 2003، عندما غزت القوات التي تقودها البلاد للإطاحة بنظام ، قبل أن تنسحب في نهاية عام 2011، ثم تعود بعد أقل من ثلاث سنوات للمساعدة في مواجهة تنظيم "داعش"، بعد سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من العراق.وأشارت "الشرق الأوسط" إلى أن أكثر من 4500 جندي أميركي قتلوا في العراق، فيما يقدر مشروع "ضحايا حرب العراق" مقتل أكثر من 200 ألف مدني عراقي.وقالت الأميركية إن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف اختتموا رسمياً عملية "العزم الصلب"، مؤكدة أن واشنطن ستواصل تقديم التدريب والدعم الاستخباري الموجه للشركاء العراقيين.وفي المقابل، نقلت الصحيفة مخاوف بعض العراقيين من أن القوات الأمنية التي دربتها ومولتها الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى قدرات إضافية لحماية البلاد، فيما حذر محلل عراقي يقدم المشورة للقوات الأمنية، جاسم البهادلي، من خطورة الفراغات الأمنية.وقال مدرس اللغة عادل سلمان إن العراقيين لا ينبغي أن يتسرعوا في الاحتفال بالانسحاب، مشيراً إلى استمرار نشاط الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة، وعدم انتهاء خطر تنظيم "داعش"، ومعبراً عن مخاوفه من أن يؤدي الانسحاب الأميركي إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.وفي بغداد، تجمع مئات من أنصار الفصائل العراقية للاحتفال بالانسحاب، مرددين هتافات مناهضة للولايات المتحدة، وحاملين صور المرشد الإيراني الراحل السيد علي الخامنئي، وابنه السيد مجتبى، والجنرال الإيراني الذي استشهد في ضربة أميركية استهدفت موكبه في بغداد عام 2020.كما أشارت الصحيفة إلى أن العراق وجد نفسه خلال الحرب الأخيرة على إيران في وضع حساس، مع وجود القوات الأميركية والفصائل المسلحة المتحالفة مع على أراضيه، لافتة إلى مقتل عدد من الجنود الأميركيين في العراق خلال تلك الحرب.ونقلت عن المحلل السياسي المقيم في بغداد أحمد يونس قوله إن الانسحاب قد يثير احتمال شعور الجماعات المتحالفة مع إيران بمزيد من القوة في ظل غياب الوجود العسكري الغربي، بما قد يدفعها إلى محاولة توسيع دورها في رسم سياسات الدولة وترسيخ حضورها داخل مؤسساتها الرئيسية.وفي المقابل، حذر مسؤولون أمنيون عراقيون، بحسب الصحيفة، من أن الانسحاب قد يمنح مقاتلي تنظيم "داعش" فرصة جديدة للنشاط، رغم احتفاظ التنظيم بخلايا نائمة في البلاد بعد هزيمة ما يعرف بـ"الخلافة".واستعادت الصحيفة مشهد عام 2014، عندما أظهر الجيش العراقي ضعفاً في مواجهة تنظيم "داعش"، بعد أن فر عدد من جنوده من مواقعهم خلال سيطرة التنظيم على مدينة .وختمت الصحيفة بنقل تساؤل الجنرال المتقاعد في الجيش العراقي محمد بشأن مدى إعداد المؤسسات الأمنية العراقية "خطة بديلة قابلة للتنفيذ" لمرحلة ما بعد التحالف، في ظل انتقال مسؤولية الأمن بصورة أكبر إلى القوات العراقية.