الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول

وأوضح للمصرف في بيان، أنه بإمكان المتقاعدين الذين تصلهم الرسائل النصية الخاصة بإشعار الصرف، تسلّم رواتبهم من فروع المصرف المنتشرة في والمحافظات، أو عبر منافذ الصرف المعتمدة.وأعلنت العامة، اليوم الخميس، عن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول.