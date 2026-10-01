إنذار وإيقاف فوري.. المصرف العقاري يتحرك ضد مشروع "بوابة زيونة"

وجاء في الوثيقة أن الشركة قامت، عبر صفحاتها الرسمية في موقعي " " و"إنستغرام"، بالترويج والإعلان عن مجمع "بوابة "، على قطعة أرض تعود ملكيتها إلى دائرة بموجب سند العقار نموذج (25)، فضلاً عن إعلانها استقبال المواطنين في مركز المبيعات داخل مجمع "بوابة ".وأضاف المصرف أن تلك الإجراءات تمت "من دون سند قانوني"، مشيراً إلى وجود إجراءات قانونية وقضائية وتحقيقية قائمة لدى الجهات المختصة وهيئة النزاهة والمحاكم المختصة، تتعلق بشركة واحة الروان للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة، ولم تُحسم حتى الآن.وبيّن أن قطعة الأرض لم تُسلّم إلى الشركة المذكورة، كما لم يُبرم أي عقد بشأن العقار مع المصرف العقاري، الأمر الذي لا يتيح لأي جهة أو شخص، بحسب الوثيقة، مباشرة أعمال الترويج أو التسويق أو الإعلان عن المشروع، أو ترتيب أي آثار قانونية أو مالية بشأنه، من دون استحصال الموافقات والأسانيد القانونية اللازمة من المصرف.وطالب المصرف العقاري بالإيقاف الفوري لجميع الإعلانات والمنشورات والترويجات المتعلقة بمجمع "بوابة زيونة"، ورفع وإزالة ما نُشر بهذا الخصوص من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إيقاف أي إجراءات أو أعمال تسويقية أو بيعية أو استقبال للمواطنين أو إبرام تعهدات أو اتفاقات تتعلق بالمشروع أو بقطعة الأرض، لحين حسم الإجراءات القانونية والقضائية والتحقيقية واستحصال الموافقات الأصولية.