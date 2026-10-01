إنذار وإيقاف فوري.. المصرف العقاري يتحرك ضد مشروع "بوابة زيونة"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نون النسوة
من
09:30 AM
الى
10:15 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رئيس الوزراء يحدد 30 حزيران 2027 مهلة نهائية لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577620-639264504909998430.jfif
إنذار وإيقاف فوري.. المصرف العقاري يتحرك ضد مشروع "بوابة زيونة"
محليات
2026-10-01 | 07:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
535 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
وجّه
المصرف العقاري
التابع لوزارة العدل، إنذاراً إلى الشركة المنفذة لمشروع "بوابة
زيونة
السكني"، مطالباً بإيقاف الترويج والإعلان والتسويق للمشروع، لعدم استناد تلك الإجراءات إلى سند قانوني، بحسب وثيقة صادرة عن المصرف.
وجاء في الوثيقة أن الشركة قامت، عبر صفحاتها الرسمية في موقعي "
فيسبوك
" و"إنستغرام"، بالترويج والإعلان عن مجمع "بوابة
زيونة
"،
المقام
على قطعة أرض تعود ملكيتها إلى دائرة
المصرف العقاري
بموجب سند العقار نموذج (25)، فضلاً عن إعلانها استقبال المواطنين في مركز المبيعات داخل مجمع "بوابة
العراق
".
وأضاف المصرف أن تلك الإجراءات تمت "من دون سند قانوني"، مشيراً إلى وجود إجراءات قانونية وقضائية وتحقيقية قائمة لدى الجهات المختصة وهيئة النزاهة والمحاكم المختصة، تتعلق بشركة واحة الروان للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية المحدودة، ولم تُحسم حتى الآن.
وبيّن أن قطعة الأرض لم تُسلّم إلى الشركة المذكورة، كما لم يُبرم أي عقد بشأن العقار مع المصرف العقاري، الأمر الذي لا يتيح لأي جهة أو شخص، بحسب الوثيقة، مباشرة أعمال الترويج أو التسويق أو الإعلان عن المشروع، أو ترتيب أي آثار قانونية أو مالية بشأنه، من دون استحصال الموافقات والأسانيد القانونية اللازمة من المصرف.
وطالب المصرف العقاري بالإيقاف الفوري لجميع الإعلانات والمنشورات والترويجات المتعلقة بمجمع "بوابة زيونة"، ورفع وإزالة ما نُشر بهذا الخصوص من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن إيقاف أي إجراءات أو أعمال تسويقية أو بيعية أو استقبال للمواطنين أو إبرام تعهدات أو اتفاقات تتعلق بالمشروع أو بقطعة الأرض، لحين حسم الإجراءات القانونية والقضائية والتحقيقية واستحصال الموافقات الأصولية.
وأكد المصرف أنه سيحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة والمطالبة بتحمل جميع الآثار والتبعات القانونية والمالية في حال استمرار الشركة بالترويج أو الإعلان أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمشروع أو قطعة الأرض، من دون الحاجة إلى توجيه
إنذار
أو إشعار آخر.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
النزاهة تكشف شبكة لتزوير معاملات القروض في المصرف العقاري في بابل
02:54 | 2026-09-02
العدل تعلن انجاز مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان
04:57 | 2026-07-16
المصرف الأهلي العراقي يعلن عن جوائز "زناكين"
07:28 | 2026-08-19
"الحرس الثوري" يعلن تدمير منظومات إنذار مبكر في الكويت
17:02 | 2026-07-21
المصرف العقاري
يوجّه إنذاراً إلى الشركة المنفذة لمشروع "بوابة زيونة السكني"
الاستثمارات العقارية
السومرية نيوز
هيئة النزاهة
سومرية نيوز
السومرية
العراق
فيسبوك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
محليات
46.21%
06:17 | 2026-09-30
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
06:17 | 2026-09-30
خبر سار للمتقاعدين
محليات
20.5%
03:47 | 2026-10-01
خبر سار للمتقاعدين
03:47 | 2026-10-01
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
محليات
18.46%
11:57 | 2026-09-29
مشروع المليون قطعة ارض.. الزيدي يوجه بإطلاق رابط التسجيل للمواطنين بأسرع وقت ممكن خلال الشهر المقبل
11:57 | 2026-09-29
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد
اقتصاد
14.82%
09:42 | 2026-09-30
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد
09:42 | 2026-09-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
طل الصباح
زووم - شنو أهم شي؟ 29-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-29
طل الصباح
زووم - شنو أهم شي؟ 29-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-29
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
طل الصباح
زووم - شنو أهم شي؟ 29-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-29
طل الصباح
زووم - شنو أهم شي؟ 29-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-29
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
اخترنا لك
اجراء يخص جميع العقود في مؤسسات الدولة
08:41 | 2026-10-01
9 محافظات على طريق الضمان الصحي.. والصحة تحدد مراحل الشمول
08:00 | 2026-10-01
النزاهة تسترد من لبنان مدانة "هاربة" لاختلاسها قرابة 4 مليارات دينار من صحة واسط
06:26 | 2026-10-01
العدل تعلن إطلاق سراح 601 نزيلاً خلال أيلول
06:21 | 2026-10-01
الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول
05:41 | 2026-10-01
خروج القوات الأميركية من العراق.. فرحة شعبية وأسئلة "ثقيلة" عن اليوم التالي
04:30 | 2026-10-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.