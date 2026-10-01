اجراء يخص جميع العقود في مؤسسات الدولة

وقال خلف، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن " وضع آلية محددة لعملية التدقيق قبل إبرام العقود، ومرحلة إبرام العقود طويلة ومعقدة وفيها مراحل تتعلق بالإحالة والإعلان والاحتياج وهذه المراحل مهمة جدا"، مبيناً أن "عملية التدقيق تأتي في إطار ترصين العقد قبل إبرامه للوصول الى نتيجة مرضية".وأضاف، أن "تنفيذ هذه المرحلة أصبح بشكل سريع ودقيق وسوف نرى ثمارها في العقود المستقبلية".وتابع: ان "الديوان اعتمد مساراً في تنفيذ العقود لتدقيقها وكل مؤسسات الدولة خاضعة لتدقيق الديوان والهدف من التدقيق تصحيح المسار وليس تصعيد الخطأ".وحول تدقيق التقاطع الوظيفي، أوضح خلف: "لا يوجد لدينا حاليا أي طلب للتقاطع الوظيفي من "، موضحاً أن "أي طلب يصل سينجز من الديوان بشكل سريع".