محافظ كربلاء يدعو لإقامة خليجي 28 المقبلة في كربلاء او بالتشارك مع البصرة

وذكر الخطابي في تصريح خاص لـ ، ان " مؤهلة لاستضافة بطولة خليجي 28 حيث تمتلك المدينة بنى تحتية وفنادق فخمة تليق باسم ".وطالب من الاتحادين الخليجي والعراقي ان "تكون 2028 في او ان تشارك في اقامتها".