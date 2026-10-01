النجف تحدد تسعيرة المولدات للخطين العادي والذهبي

وذكرت الدائرة في بيان مقتضب ورد لـ ، أنه "تم تحديد سعر الأمبير للخط العادي بـ8 آلاف دينار، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً".وأشارت الى ان "سعر الأمبير للخط الذهبي 14 ألف دينار".