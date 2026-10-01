تفاصيل جديدة عن حادثة البئر بنينوى.. الطفل توفي فور سقوطه وجهود لاستخراج جثته

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تواصل فرق الإنقاذ المختصة في عملياتها لانتشال جثة طفل يبلغ من العمر ست سنوات، إثر سقوطه في بئر يبلغ عمقها نحو 120 متراً في قرية "المناعية"، التابعة لناحية (49 كم عن مركز الناحية)".وأكدت المديرية "وفاة الطفل في الحادث فور سقوطه"، مشيرةً إلى "استمرار الجهود الميدانية المكثفة لملاكات الإنقاذ لاستخراج الجثمان".