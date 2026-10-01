سقوط طفل داخل بئر في نينوى.. والدفاع المدني يواصل عمليات الإنقاذ

وقال الشهود لـ ، إن "طفلاً يبلغ من العمر 6 سنوات سقط داخل بئر في مزرعة تابعة لناحية شمال غربي ضمن قضاء بمحافظة ".وأشاروا الى ان "الحادث وقع عصر اليوم، فيما تواصل فرق الدفاع المدني محاولاتها للوصول إلى الطفل وإخراجه من داخل البئر".وأضافوا أن "البئر عميق جداً، وقدّر بعض السكان عمقه بنحو 100 متر، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للوصول إلى الطفل".