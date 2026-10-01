كتائب سيد الشهداء: سيادة العراق واستقلاله غاية أساسية وهذا ما تتطلبه المرحلة المقبلة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رئيس الوزراء يحدد 30 حزيران 2027 مهلة نهائية لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-577641-639264681324932273.jpeg
كتائب سيد الشهداء: سيادة العراق واستقلاله غاية أساسية وهذا ما تتطلبه المرحلة المقبلة
محليات
2026-10-01 | 12:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1 شوهد
اكدت المقاومة الإسلامية (كتائب سيد الشهداء)، اليوم الخميس، ان سيادة
العراق
واستقلال قراره الوطني تظل غاية أساسية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تغليب مصلحة العراق والحفاظ على أمنه ووحدته.
وذكر بيان لكتائب
سيد الشهداء
، ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "في الوقت الذي نبارك فيه لشعبنا العراقي الصابر إنهاء الوجود الأجنبي من أرض
العراق
، وقطعه مسافة مهمة على طريق استكمال سيادته الوطنية، فإننا نؤكد ما يأتي:
أولا: نجد من الإنصاف أن نتقدم بالشكر إلى
الحكومة العراقية
، ممثلة بالأخ على
الزيدي
، لما أبداه من جهود حثيثة ومساع جادة أسهمت في تجنيب العراق اقتتالا شيعي - شيعي، والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى فتنة داخلية.
ثانيا: نعلن التزامنا بالاتفاق المبرم بين الاطراف المعنية، وبما جاء بخطاب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ما لم يُقدم الطرف الآخر على مخالفة التزاماته وفق البنود الموقع عليها.
ثالثًا: نتقدم بالشكر الكبير والثناء الجزيل إلى اخوتنا المقاومين في جميع الفصائل الذين جاهدوا وضحوا، وإلى من استشهد منهم أو جرح أو اعتقل في مواجهة الاحتلال الأمريكي للعراق منذ عام 2003 وحتى خروجه مستذكرين ما قدموه وعوائلهم الكريمة من تضحيات خلال سنوات المواجهة.
رابعا: نتوجه بالشكر والامتنان للجنة الرباعية لما بذلته من جهود مضنية لإتمام الاتفاق المبرم موصلة الليل بالنهار لإنضاج بنوده بما يخدم المصلحة العليا للبلاد
واكدت أن "سيادة العراق واستقلال قراره الوطني تظل غاية أساسية"، موضحة ان" المرحلة المقبلة تتطلب تغليب مصلحة العراق والحفاظ على أمنه ووحدته، وتحصين ساحته الداخلية من كل ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى أجواء الصراع والاقتتال الداخلي".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
"كتائب سيد الشهداء" تضع 10 شروط بشأن ملف "حصر السلاح"
09:38 | 2026-08-29
العزم يبحث مع قياداته في نينوى أولويات المرحلة المقبلة
12:55 | 2026-09-18
المصرف العراقي للتجارة: دعم القطاع الخاص وتمويل المشاريع الحيوية أولوية المرحلة المقبلة
11:47 | 2026-08-26
العزم النيابية تبحث أولويات المرحلة المقبلة وتنسيق المواقف التشريعية والرقابية
05:48 | 2026-08-10
كتائب
الاستقلال
القرار الحكومي
الزيدي
الحكومة العراقية
السومرية نيوز
سيد الشهداء
سومرية نيوز
السومرية
الإسلام
الرباعي
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
محليات
50.17%
06:17 | 2026-09-30
إطلاق رابط التسجيل على "الستيكر" تمهيداً لإصدار البطاقة الوقودية لمركبات المواطنين
06:17 | 2026-09-30
خبر سار للمتقاعدين
محليات
23.36%
03:47 | 2026-10-01
خبر سار للمتقاعدين
03:47 | 2026-10-01
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد
اقتصاد
15.93%
09:42 | 2026-09-30
انخفاض أسعار صرف الدولار في بغداد
09:42 | 2026-09-30
تفاصيل ما حصل على طائرة فلاي دبي.. هل اختطاف أم شجار؟
دوليات
10.54%
03:04 | 2026-09-30
تفاصيل ما حصل على طائرة فلاي دبي.. هل اختطاف أم شجار؟
03:04 | 2026-09-30
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
طل الصباح
زووم - شنو أهم شي؟ 29-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-29
طل الصباح
زووم - شنو أهم شي؟ 29-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-29
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣٠ أيلول ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
Live Talk
اليوم العالمي للترجمة هل يحظى المترجم بالتقدير الذي يستحقه - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٤ | الموسم 2
11:00 | 2026-09-30
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
طل الصباح
زووم - شنو أهم شي؟ 29-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-29
طل الصباح
زووم - شنو أهم شي؟ 29-9-2026 | 2026
00:30 | 2026-09-29
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
علناً
التحركات الخارجية والتحديات الاقتصادية والامنية - علناً م٥ - الحلقة ١٥ | الموسم ٥
15:30 | 2026-09-24
اخترنا لك
النجف تحدد تسعيرة المولدات للخطين العادي والذهبي
12:20 | 2026-10-01
أنصار الله الأوفياء: ملتزمون باستكمال السيادة وإنهاء العمليات العسكرية داخل العراق وفق التوقيتات
11:46 | 2026-10-01
محافظ كربلاء يدعو لإقامة خليجي 28 المقبلة في كربلاء او بالتشارك مع البصرة
11:30 | 2026-10-01
استشهاد مواطنين واصابة 4 منتسبين خلال عملية قبض على إرهابيين في كركوك
11:20 | 2026-10-01
النجباء: خروج امريكا "نصر".. اما تصغر سفارتهم ببغداد او تبنى لبغداد بحجمها بأمريكا
10:44 | 2026-10-01
مناقشة برلمانية مع وزير التربية لمنح دور ثالث للصفوف المنتهية
10:11 | 2026-10-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.