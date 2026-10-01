كتائب سيد الشهداء: سيادة العراق واستقلاله غاية أساسية وهذا ما تتطلبه المرحلة المقبلة

وذكر بيان لكتائب ، ورد لـ ، انه "في الوقت الذي نبارك فيه لشعبنا العراقي الصابر إنهاء الوجود الأجنبي من أرض ، وقطعه مسافة مهمة على طريق استكمال سيادته الوطنية، فإننا نؤكد ما يأتي:أولا: نجد من الإنصاف أن نتقدم بالشكر إلى ، ممثلة بالأخ على ، لما أبداه من جهود حثيثة ومساع جادة أسهمت في تجنيب العراق اقتتالا شيعي - شيعي، والحيلولة دون انزلاق البلاد إلى فتنة داخلية.ثانيا: نعلن التزامنا بالاتفاق المبرم بين الاطراف المعنية، وبما جاء بخطاب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ما لم يُقدم الطرف الآخر على مخالفة التزاماته وفق البنود الموقع عليها.ثالثًا: نتقدم بالشكر الكبير والثناء الجزيل إلى اخوتنا المقاومين في جميع الفصائل الذين جاهدوا وضحوا، وإلى من استشهد منهم أو جرح أو اعتقل في مواجهة الاحتلال الأمريكي للعراق منذ عام 2003 وحتى خروجه مستذكرين ما قدموه وعوائلهم الكريمة من تضحيات خلال سنوات المواجهة.رابعا: نتوجه بالشكر والامتنان للجنة الرباعية لما بذلته من جهود مضنية لإتمام الاتفاق المبرم موصلة الليل بالنهار لإنضاج بنوده بما يخدم المصلحة العليا للبلادواكدت أن "سيادة العراق واستقلال قراره الوطني تظل غاية أساسية"، موضحة ان" المرحلة المقبلة تتطلب تغليب مصلحة العراق والحفاظ على أمنه ووحدته، وتحصين ساحته الداخلية من كل ما من شأنه أن يعيد البلاد إلى أجواء الصراع والاقتتال الداخلي".