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استشهاد مواطنين واصابة 4 منتسبين خلال عملية قبض على إرهابيين في كركوك
محليات
2026-10-01 | 11:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
229 شوهد
أعلن
جهاز مكافحة الإرهاب
، اليوم الخميس، استشهاد مواطنين واصابة 4 منتسبين خلال عملية قبض على إرهابيين في
كركوك
.
وذكر الجهاز في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "إلحاقاً ببياننا السابق بشأن العملية الأمنية التي نفذها أبطال
جهاز مكافحة الإرهاب
في
محافظة كركوك
، يوضح الجهاز أن العملية جاءت في إطار واجبه الوطني في ملاحقة العناصر الإرهابية وإحباط مخططاتها الرامية إلى استهداف المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، تمكنت قوة من الجهاز من ملاحقة عنصرين إرهابيين في إحدى المناطق السكنية المكتظة بالمدنيين كان أحدهما يرتدي حزاماً ناسفاً والآخر مسلحاً كانوا ينوون تنفيذ عمل إرهابي واستهداف المواطنين داخل المنطقة وأثناء تنفيذ القوة واجبها لمنع الارهابين حدث اشتباك أسفر عن قتل أحد الإرهابيين وإلقاء القبض على الآخر وادى الاشتباك إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربعة من مقاتلي جهاز مكافحة الإرهاب".
وتابع، أنه "فور وقوع الحادث وبأمر من القائد العام للقوات المسلحة شكلت لجنة تحقيقية مشتركة كما وجه رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بتشكيل
لجنة لتقصي الحقائق
وتحديد المقصر ".
وأعرب الجهاز عن "عميق أسفه لما أصاب المواطنين ويتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلتي الشهيدين وذويهما سائلاً الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين".
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