وفاة "باكستاني" بظروف غامضة في النجف

أفاد مصدر محلي، بوفاة "باكستاني" بظروف غامضة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "وفاة شخص من الجنسية يعمل داخل مسبح ويواصل دراسته في المحافظة".

ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.