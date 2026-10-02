Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الاعلام الامني: جميع طائراتنا سالمة ومغرضون بثوا شائعات غير صحيحة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

العراق يتخذ قرارا يخص العائدين من المهجر

محليات

2026-10-02 | 04:54
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق يتخذ قرارا يخص العائدين من المهجر
1,857 شوهد

السومرية نيوز- محلي
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن استراتيجية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لمعالجة الهجرة غير النظامية ودعم العائدين إلى البلاد.

وقال المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني أسامة مجيد الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "إطلاق الاستراتيجية القطرية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) يتضمن محورين، هما الهجرة النظامية ومعالجة الهجرة غير النظامية".
وأضاف، أن "الدائرة طالبت المنظمة الدولية للهجرة بتضمين الاستراتيجية برامج لتعريف الشباب بقانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد والامتيازات التي يوفرها، بما يسهم في تشجيعهم على الابتعاد عن الهجرة غير النظامية".
وأوضح الخفاجي، أن "الدائرة تضم مركز موارد العمل وهجرة العمال، الذي أنشئ عام 2019 وما زال مستمرا في عمله، وتتمثل مهمته الرئيسية في التعريف بمخاطر الهجرة غير النظامية والتوعية بقوانين العمل والتقاعد، فضلا عن التثقيف بمزايا الهجرة النظامية".
وأشار إلى "أهمية تعريف الشباب بسبل الهجرة النظامية لحمايتهم من مخاطر عصابات التهريب"، مبينا أن "وجود أعداد من العراقيين في الدول الأوروبية، ولا سيما ألمانيا، يتطلب العمل على مواءمة مراكز التدريب العراقية مع مراكز التدريب في ألمانيا".
وتابع، أن "حصول المتدرب العراقي على شهادة تدريبية معترف بها من الجهات المختصة في الدولة التي يرغب بالعمل فيها، يمكن أن يسهم في تسهيل إجراءات الاعتراف بمهاراته وخبراته".
وبشأن برامج دعم العائدين، أكد الخفاجي أن "الدائرة طالبت الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة بإجراء دراسة مشتركة لسوقي العمل العراقي والأوروبي، بهدف تهيئة العائدين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل العراقي عند عودتهم".
وأضاف، أن "قرارات مجلس إدارة صندوق القروض تضمنت تخصيص قروض للعراقيين الراغبين بالعودة إلى البلد، إلى جانب منحهم دورات تدريبية تساعدهم على دخول سوق العمل أو تأسيس مشاريع خاصة"، مشيرا إلى أن "الدائرة خصصت 90 قرضا للعائدين ضمن الوجبة الأولى، تسلم منها نحو 70 شخصا أو أكثر، وهناك قصص نجاح موثقة يمكن الاستفادة منها في تشجيع الشباب على العودة إلى البلد".
ولفت إلى أن "الدائرة طالبت المنظمة الدولية للهجرة بإجراء دراسة تفصيلية لسوق العمل العراقي، لعدم وجود دراسة شاملة يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي"، موضحا أن "هذه الدراسة ستساعد في تحديد احتياجات سوق العمل والثغرات الموجودة فيه، وعلى ضوئها يمكن إنشاء مراكز تدريب متخصصة للعائدين من المهجر، بما يضمن حصولهم على فرص عمل تتناسب مع المهارات والخبرات التي اكتسبوها خلال سنوات إقامتهم في الخارج".
وبين أن "هناك أعدادا من العراقيين قد يعودون إلى البلد، سواء بصورة طوعية أو نتيجة انتهاء إقامتهم أو عدم حصولهم على حق البقاء، الأمر الذي يتطلب إعداد برامج تدريبية تتلاءم مع المهارات التي يمتلكونها".
وعن برامج التوظيف، أوضح الخفاجي أن "المنظمة الدولية للهجرة لديها مشروع للتوظيف يطبق في عدد من الدول، وبدأت تجربة أولى منه في محافظة النجف الأشرف استهدفت 15 شخصا بالتعاون مع أصحاب العمل والشركات".
وتابع، أن "المنظمة تتولى دفع أجور المستفيدين خلال الأشهر الستة الأولى، لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة للعمل، وفي حال رغبة صاحب العمل باستمرار المستفيد تنتقل مسؤولية دفع الأجر إليه بعد انتهاء مدة المشروع، أما في حال عدم استمراره فستمنح للمستفيدين قروض لفتح مشاريع خاصة بهم".
وأكد أن "مشروع القروض مستمر، فيما سيكون التركيز خلال المرحلة المقبلة أيضا على مشروع التوظيف الذي تطبقه المنظمة الدولية للهجرة في دول أخرى، وحقق تجارب ناجحة يمكن الاستفادة منها في العراق".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
15:44 | 2026-10-01
Play
١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
15:44 | 2026-10-01
علناً
Play
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
Play
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
Play
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
Play
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
Play
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
Play
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
Play
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
15:44 | 2026-10-01
Play
١ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
15:44 | 2026-10-01
علناً
Play
علناً
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
Play
يوم السيادة وانتهاء مهمة التحالف الدولي وحصر السـ لاح بيد الدولة - علناً م٥ - الحلقة ١٦ | الموسم ٥
15:30 | 2026-10-01
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣ الى ٩ تشرين الأول ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-10-01
Live Talk
Play
Live Talk
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
Play
السيادة الوطنية.. مناسبة تستحضر تاريخ العراق - Live Talk م٢ - الحلقة ١٢٥ | الموسم 2
11:00 | 2026-10-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
Play
بغداد ساحة الخلاني - ناس وناس م٩ - الحلقة ١٣٥ | الموسم 9
05:00 | 2026-10-01
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
Play
الفنان يحيى القيسي - MIC Alsumaria م٢ - الحلقة ١٦ | season 2
15:30 | 2026-09-30
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
Play
العراق في دقيقة 30-09-2026 | 2026
13:00 | 2026-09-30
عشرين
Play
عشرين
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
Play
من قادة الانتصار الى الحصار.. مطارات تصفية الحسابات - عشرين م٥ - الحلقة ٧٠ | الموسم 5
15:30 | 2026-09-29
استديو Noon
Play
استديو Noon
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
Play
سجى نون 29-9-2026 | 2026
07:00 | 2026-09-29
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29
Play
من الفاعل؟ 29-9-2026 | 2026
02:30 | 2026-09-29

اخترنا لك
خطيب جمعة النجف يتحدث عن حظر الطيران على ايران وخروج المنتخب من خليجي 27
07:14 | 2026-10-02
التربية تعلن وصول دفعة جديدة من الكتب المنهجية إلى المخازن
04:44 | 2026-10-02
4 محافظات في الموجة العشرينية وامطار غزيرة حتى منتصف الاسبوع
02:45 | 2026-10-02
وفاة "باكستاني" بظروف غامضة في النجف
18:38 | 2026-10-01
تفاصيل جديدة عن حادثة البئر بنينوى.. الطفل توفي فور سقوطه وجهود لاستخراج جثته
12:58 | 2026-10-01
سقوط طفل داخل بئر في نينوى.. والدفاع المدني يواصل عمليات الإنقاذ
12:50 | 2026-10-01

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.